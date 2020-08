Un intendente peronista cuestionó con dureza a Jorge Macri: “Está trabajando en su candidatura antes que en la seguridad de los bonaerenses”

El intendente de Escobar junto a la vicepresidenta Cristina Kirchner

La preocupación del gobierno bonaerense en este tiempo de pandemia no solo está vinculada con el coronavirus y la multiplicación de los contagios. También preocupa, y mucho, el aumento de la inseguridad en el conurbano, el área más caliente de la provincia de Buenos Aires. Sobre ese tema se refirió el intendente peronista de Escobar, Ariel Sujarchuk, en una entrevista radial en la que terminó cuestionando a su par de Vicente López, Jorge Macri, uno de los referentes de Juntos por el Cambio en territorio bonaerense.

“Cuando fuimos oposición hemos sido mucho más colaboradores”, sostuvo el intendente peronista. Sujarchuk le contestó a Macri, quien criticó la coordinación entre el gobierno nacional y el provincial en lo que respecta a las medidas de seguridad. El primo del ex presidente dijo que no ve “el mismo grado de entusiasmo en salvar la vida del delito respecto al que se pone para defendernos del COVID-19”.

En una entrevista radial, Macri había afirmado que “si toda la energía y el trabajo en equipo puesto para combatir el coronavirus fuese puesto para defendernos del delito, Argentina y el conurbano estarían mejor”.

Jorge Macri junto al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof

En ese sentido, consultado respecto a esta situación por el programa Aire de Noticias, Sujarchuk destacó que ve en Jorge Macri “un político en campaña” cuando habla de falta de coordinación. “Cuando fuimos oposición hemos sido mucho más colaboradores que lo que está siendo él. Me llama la atención, porque lo han recibido tanto el Gobernador como el Presidente. No significa que no tengamos problemas de seguridad, pero no corresponde a la realidad”, indicó.

El jefe comunal de Escobar dijo que “durante la gestión anterior vimos tiroteos entre la federal y la bonaerense”y destacó que eso “hoy eso no se ve”. “Ese nivel de hipocresía muestra que Macri está trabajando en su candidatura antes que en la seguridad de los bonaerenses. Hay que seguir invirtiendo mucho más en salud, en educación; la seguridad tiene que ser una política de Estado”, destacó.

Respecto a la inseguridad en Buenos Aires, sostuvo que no existe “una situación tan grave como en diciembre del año pasado, ni tan baja en los índices como al inicio de la cuarentena”, y afirmó: “La enorme tensión social que se está viviendo también se refleja en la seguridad. Esto tiene que ver con la pandemia y con la crisis económica. Creo que la mejor política de seguridad es la contención social, los canales educativos; darle herramientas a la gente”.

El intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk

Sujarchuk también se refirió a su relación con el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni: “En estos 6 meses de gestión, Berni ya vino 4 veces a Escobar. Nos dio el GPM (grupo de policía motorizada), reforzó la seguridad en zonas donde se registraban focos de delito. Me gusta un ministro que no solo está en la tele, sino que lo veo en el territorio”.

Los halagos a Berni no son una constante entre los intendentes, quienes no se sienten cómodos con su estilo de trabajo ni con su alta exposición pública. Tal es así que uno de los intendentes más cercanos a Alberto Fernández y Axel Kicillof, Juan Zabaleta (Hurlingham), tuvo un cruce en las redes sociales con el funcionario bonaerense. El jefe comunal pidió que “opine menos de política” y Berni le respondió con dureza: “Che Juanchi, ¿Te acordás cuando querías ser intendente? Todos los días me pedías que fuera hablar de política a Hurlingham. ¿Qué pasó? ¿Cambiaste de idea? Que tonto soy”. Finalmente, ambos limaron asperezas y dejaron atrás el cruce.

