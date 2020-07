Germán Garavano: “En la reforma judicial se ve claramente la mano de Cristina Kirchner”

El ex ministro de Justicia Germán Garavano

El ex ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano criticó duramente el proyecto de reforma de la Justicia propuesto por el gobierno nacional y no dudó en afirmar que detrás de la iniciativa está la vicepresidenta Cristina Kirchner. Además cuestionó la posible ampliación de la Corte Suprema y cree que detrás de todo, hay una búsqueda de impunidad.

“ Se ve claramente la mano de Cristina Kirchner en la reforma. Ese sector del oficialismo . El presidente (Alberto Fernández) había hablado claramente de que a la Corte no había que tocarla. Incluso elogió a los jueces que nosotros nombramos. Por eso esta presencia de Beraldi que no solamente es abogado de CFK, sino también de Cristóbal López y es denunciante de muchos miembros de la oposición y contra el propio ex presidente (Mauricio) Macri”, aseguró el ex ministro en diálogo con el periodista Luis Novaresio en radio La Red. “Se ve una mano del kirchnerismo más duro y eso nos lleva a la ofensiva de hace algunos años de la democratización de la Justicia, que la misma Corte declaró inconstitucional. Eso también puede explicar muchas cosas”, dijo.

En ese sentido, Garavano también se refirió a la posible ampliación del número de miembros de la Corte Suprema y al Concejo de notables que asesoran al gobierno en esta materia y que tiene Carlos Beraldi, abogado de la ex presidente, como uno de sus miembros. Me parece que es un error plantear la reforma a la Corte, reformas tan tan disímiles como el juicio por jurado, el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público, todo junto y en 90 días a estas personas que tienen experiencia en un área o en otra, me parece un error . Parece más una justificación de ocasión para tratar de generar algo que sea conveniente a los intereses del poder político de turno. Tengo temor de la ampliación de la Corte Suprema”, agregó.

“Lo que más me preocupa es la concepción de la Corte en salas. Tenemos una constitución liberal en ese sentido. Apartarnos de la Constitución que establece a la Corte como una de las cabezas del Estado a un esquema de división en salas (...) y no sé si no es anticonstitucional, y creo que nos arrepentiríamos como sociedad por muchos años”, continuó el ex ministro.

Respecto a la presencia de Beraldi, señaló: “Me parece un error político y un símbolo muy feo que tiñe todo este proceso. Vemos una doble influencia de Beraldi, tanto en la reforma judicial como en este Consejo. Es muy malo. Eso hace que todo el arco político y los jueces sospechen. Igual hay gente valiosa dentro de la comisión. A varios de ellos los respeto”.

Finalmente, indicó que detrás de toda la iniciativa pacería la búsqueda de impunidad por parte de cierto sector del kirchnerismo que enfrenta causas por corrupción de gran importancia. “ Yo soy reformista de la justicia, pero tengo muchas dudas y muchas preocupaciones porque hay símbolos o imágenes que parecen ir más cerca de la impunidad que de una mejora profunda y eso es lo que necesita nuestra justicia . En Justicia 2020 dialogamos con todos los sectores. Participaron miles de personas en todo el país cuando discutimos los proyectos. Teníamos que consensuar con la oposición porque éramos minoría en ambas cámaras. Lamentablemente ahora no hubo esa posibilidad y se avanzó con un proyecto que me hizo recordar las reformas de Menem: ampliar la Corte con mayoría automática y duplicar los jueces de Comodoro Py”, dijo.

“En el Interior del país es necesario porque hay una debilidad de la justicia federal y ahí marco una diferencia porque como lo preveía nuestro proyecto original se preveían hacer los concursos y cuando se terminaban los concursos, recién ahí se ponían en marcha los juzgados. Casualmente en la justicia Federal de la Capital Federal, que es la que tiene las causas políticas, se hace lo contrario. Se crean los juzgados, se nombran subrogantes y ahí se hacen los concursos. Claramente eso nos indica que tenemos un problema y parece esconder un fuero federal amigo del poder”, agregó.

