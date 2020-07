Excarcelaron a Susana Martinengo, la ex funcionaria de Cambiemos imputada por espionaje ilegal

(Maximiliano Luna)

Susana Martinengo, la ex funcionaria de documentación de Casa Rosara durante el gobierno de Mauricio Macri, fue excarcelada en la causa por el presunto espionaje ilegal a dirigentes políticos en la que estaba bajo prisión domiciliaria desde principio de mes.

La decisión fue tomada por el juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé que en una resolución a la que accedió Infobae sostuvo que “que no se encuentran reunidos los elementos que permitan presumir de manera fundada que Susana Mabel Martinengo, intentará eludir el accionar de la justicia o entorpecer la investigación”.

Martinengo había sido detenida el 30 de junio pasado junto a una veintena de ex agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) por orden del juez Federico Villena, quien luego fue apartado de la causa penal. Fue acusada de integrar una organización que desde la AFI espiaba ilegalmente a dirigentes políticos y sindicales, jueces y periodistas. Las víctimas son la vicepresidneta Cristina Kirchner, la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, el jefe de gobierno porteño Horacio Rodriguez Larreta, el vicejefe Diego Santilli, entre otros.

Concretamente a Martinengo se la vinculó con tres ex agentes de la AFI, Jorge Sáez, Facundo Melo y Leandro Araque con quiénes se reunía en la Casa Rosada y le daban información que luego le pasaba a Dario Nieto, secretario privado de Macri. “El uno sabe todo”, dice Martinengo en referencia a Macri en uno de los chats que la justicia encontró con Sáez. “No tomaba partes de inteligencia, tomaba información. Yo no recuerdo haber pasado nada. Le pude dar algún comentario a Nieto por WhatsApp pero no tengo presente haberle pasado nada”, se defendió Martinengo en su indagataria.

Tras la declaración recibió la prisión domiciliaria y a casi un mes recibió la excarcelación. La pidió su defensa, a cargo del abogado Pablo Moret, y dictaminó a favor el fiscal coadyudante Santiago Eyherabide, quien consideró que no hay riesgos de que Martinengo pueda entorpecer la investigación judicial y que siempre se mantuvo a derecho. Lo que sí consideró necesario es mantener vigente la prohibición de salida del país. La fiscal del caso, Cecilia Incardona, estaba de licencia por dar positivo de Covid19.





Martinengo, de blanco

El juez Augé resolvió en el mismo sentido. Explicó que ya “se han allanado los inmuebles vinculados a las personas imputadas hasta el momento, secuestrado de los domicilios los elementos que se consideraron de interés para la investigación, se han recibido declaraciones testimoniales, y el imputado ha prestado declaración indagatoria al igual que el resto de sus consortes de causa”. “Asimismo, ya se ha producido gran parte de la prueba que sustenta la imputación, siendo que en esta etapa de la investigación, no surge un peligro sustancial para la recolección de la evidencia”, agregó.

Así, el magistrado entendió que no había riesgos para la causa y liberó a Martinengo con la prohibición de salida del país. La mujer se suma a la lista de otros acusados que también recuperaron su libertad, como Melo, Araque y Sáez. El juez debe resolver si procesa o no a los acusados.

Esta es una de las dos causas en las que se investiga en Lomas de Zamora espionaje ilegal. La segunda es por las tareas de inteligencia ilegales al domicilio en la ciudad de Buenos Aires de Cristina Kirchner y al Instituto Patria, creado por la vicepresidenta cuando dejó la Casa Rosada en diciembre de 2015.

En ese expediente, la Fiscalía pidió ayer que Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, los jefes de la AFI durante el gobierno de Macri, sean procesados por los delitos de falsedad ideológica y violación a la ley de inteligencia. Para los fiscales “sería absurdo concebir que un despliegue de espionaje como este” sobre la ex jefa de Estado se hubiese podido llevar adelante “sin la orden de las autoridades superiores del organismo”. En la causa ya está procesado Alan Ruiz, ex director de Operaciones Especiales de la AFI.