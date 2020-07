Dios y San Pedro: curiosa comparación de un intendente bonaerense sobre Cristina Kirchner y Alberto Fernández

El intendente de Ensenada, Mario Secco, formuló una efusiva defensa de Cristina Kirchner.

El intendente de Ensenada, Mario Secco, dio un efusivo apoyo a la vicepresidenta Cristina Kirchner, en un momento de diferencias y tensión al interior del Frente de Todos por la magnitud de la crisis económica y la pandemia.

En un reportaje en diálogo con radio La Red, el jefe comunal fue consultado con quién está más de acuerdo en la conflictiva relación entre los ministros de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, y su par bonaerense Sergio Berni, quien esta semana recibió reproches de los intendentes del conurbano. Para salir de esa encerrona entre los encargados de seguridad, Secco hizo una curiosa comparación.

- Son dos cosas diferentes, es como que me digan si me quedo con Axel (Kicillof) o con Alberto. (Fernández).

-¿Y con quién se queda?

- ¡Con Cristina! Si me pregunta con quién me quedo... ¿con Dios o San Pedro? ¡A Dios quiero! Cristina está más avanzada, nos gana una luz. Siempre le digo que afloje un poco porque va muy rápido y no alcanzo a entenderle.

El intendente justificó su preferencia al afirmar fue Cristina Kirchner quien “ganó las elecciones” al proponer las distintas candidaturas, porque “la decisión fue de ella”.

“Yo siempre banqué a Cristina, como ella siempre bancó a los intendentes, lo que pasa es que algunos no son agradecidos y otros sí. Ensenada era la peor ciudad que había en la provincia de Buenos Aires, pero por lejos, lo mas vergonzoso. Ahora es una de las ciudades que más crecen”, se pronunció el intendente. La ciudad era un espanto, la habían saqueado, y nosotros pudimos salir. ¿Saben por qué? Porque nos ayudaron Néstor y Cristina. Somos agradecidos”, completó.

Fernández de Kirchner junto a Mario Secco (Prensa Ensenada)

Los reclamos por seguridad

En relación al reclamo de los intendentes al gobernador Axel Kicillof y la acalorada discusión que habría tenido con Sergio Berni, según difundieron versiones periodísticas, Mario Secco dijo que “nada de eso existió” y que los hechos no ocurrieron de esa manera.

“Yo lo quiero mucho a Sergio, siempre me bancó. Él siempre fue un hombre de mucho temperamento y de este lado también lo soy. Somos amigos. Sergio Berni vino a mi asunción cuando asumí por quinta vez como intendente y él estaba contento, emocionado”, sostuvo uno de los intendentes preferidos por Cristina Kirchner.

Sin embargo, Secco no negó que haya hecho reclamos a las autoridades bonaerenses. ¿Cómo no voy a tener autoridad a hacerle un planteo a él (por Sergio Berni), o al gobernador? El gobierno de Vidal nos nos dio un patrullero en cuatro años, ni un vidrio o una computadora nos dieron en las siete comisarías. Nosotros tuvimos que comprar 40 patrulleros en estos años. Lo que pedimos es un trago de agua en el desierto”.

Según el intendente, el gobernador Axel Kicillof prometió a los intendentes “comprar 500 patrulleros” para distribuirlos entre los jefes comunales, y que iba a “reclamar a Nación un dinero para ayudarnos”.

“La seguridad en el distrito está bien. Así como invertimos en la pandemia, hay que invertir en la seguridad porque se vienen tiempos difíciles. Somos exitosos porque nos preocupamos y ponemos. Hay que tener estas discusiones con el gobernador, estoy agradecido que nos llame”, puntualizó.

Más allá del ascenso de los delitos, Secco advirtió que hoy “la primera preocupación del municipio que encabeza “es la energía, que es un desastre”, y defendió la ofensiva del peronismo bonaerense contra Edesur, que presiona para quitarle la concesión del área de suministro.

“Después dicen que queremos estatizar a lo cubano, ¡qué chistosos que son! La verdad que me duele. Hay barrios en Ensenada que hace 22 días les vienen cortando la luz. La gente está re cansada, le cortan la luz y al primero que putean es al intendente. ¿Mirá si no lo vamos a plantear? Ellos se llevan la guita mientras nosotros tenemos los cables que puso SEGBA hace 20 años. No interpretan que la gente está caliente”, concluyó.

Seguí leyendo:

El conurbano, al límite: más pedidos de alimentos, cuentas en rojo y luchas de poder

Alberto Fernández cierra el frente interno por la deuda: ¿trinchera final o margen para negociar?

Inseguridad y reactivación de la economía: Axel Kicillof analizó con intendentes del conurbano la continuidad de la cuarentena