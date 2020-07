Definen si se reinicia el juicio por la obra pública: más días de audiencia, nuevos testigos y sin transmisión por internet

Cristina Kichner y su abogado en la primera audiencia del juicio oral por la obra pública

El tribunal oral que juzga a la vicepresidenta Cristina Kirchner y a otros ex funcionarios de su gobierno por las presuntas irregularidades en el caso de la obra pública hará hoy una prueba técnica para comprobar que funcione de manera correcta el sistema de videconferencia con el que se quiere retomar las audiencias del proceso.

El simulacro digital será a las 15 horas con los jueces y los funcionarios del Tribunal Oral Federal (TOF) 2 desde una sala de audiencias en los tribunales de Comodoro Py y con la Fiscalía y los abogados de las querellas y las defensas desde sus oficinas, casas o estudios a través de una plataforma digital del Consejo de la Magistratura de la Nación.

El objetivo es probar el sistema, que todos los participantes se puedan conectar, que haya sonido e imagen e interectuar entre las partes durante 30 minutos con el uso de todas las herramientas para comprobar que funcionen correctamente. Si la prueba sale bien, luego los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso fijarán la fecha en la que se reiniciará el proceso. Si hay problemas se buscará solucionarlos y hacer otro simulacro.

La vuelta a las audiencias del juicio tendrá novedades, adelantaron a Infobae fuentes judiciales. Una es que se puede sumar un día más de audiencias. Desde que comenzó el juicio -en mayo del año pasado- y hasta su suspensión en marzo por la pandemia del coronavirus se hacía una audiencia por semana, los lunes. Pero ahora, porque uno de los magistrados concluyó un juicio extenso que tenía en otro tribunal, se puede sumar una audiencia más a la semana. La lentitud del proceso con un solo día de audiencia había generado críticas en algunas defensas.

La segunda novedad es que las audiencias no se reiniciarán con la declaración como testigo de Javier Iguacel, ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad y que ayer fue procesado por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en la causa por los peajes del Grupo Macri. Así estaba previsto cuando el juicio se suspendió. Pero los jueces entendieron, y algunas defensas también lo plantearon, que por ser Iguacel el denunciante que dio origen a la causa su declaración podía durar mucho tiempo y generar debate entre las partes. Los magistrados piensan que esa situación no es la más conveniente para inaugurar el sistema de videoconferencia. Ahora el tribunal está analizando con qué otros testigos continúa el juicio.

Javier Iguacel iba a ser el primer testigo del reinicio del juicio pero fue postergado (Nicolás Stulberg)

Los dos temas están siendo analizados por los jueces y lo resolverán cuando den a conocer la fecha de regreso del juicio.

Con las medidas de distanciamiento social por el coronavirus, el tribunal, a pedido del fiscal Diego Luciani, planteó de retomar el juicio por videoconferencia. El Consejo otorgó la plataforma “Jitsi”. La prueba de mañana será con entre 35 y 40 puntos de conexión, dos por cada parte del proceso. El tribunal pidió 50. La comparación por la cantidad de participantes es con el juicio por lavado de dinero al empresario Lázaro Báez. En ese caso, las pruebas fallaron tres veces. Ese juicio comenzará mañana.

Para el juicio de la obra pública también solicitaron puntos de conexión para estar presentes en las audiencias seis acusados: el ex secretario de Obras Públicas José López, el funcionario de Planificación Federal Carlos Kirchner, el ex director Nacional de Vialidad Nelson Periotti, el ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala y los ex funcionarios de Vialidad de Santa Cruz Raúl Daruich y Raúl Pavesi.

La mayoría de las defensas se opuso a que el juicio se retome por videoconferencia. Entre otros motivos señalaron que se viola el principio de inmediatez del estar cara a cara en una sala y que un sistema tecnológico puede presentar fallas de seguridad. El tribunal rechazó las objeciones y ninguna defensa apeló la decisión para que sea revisada por la Cámara de Casación.

Cuando las defensas opinaron, la de Cristina Kirchner -a cargo del abogado Alberto Beraldi- pidió que el juicio se trasmita por internet para garantizar su publicidad, ya que así lo establece la ley, y porque el público no podrá concurrir a una sala de audiencias que no habrá. “En esta nueva coyuntura el principio de publicidad e incluso el derecho de libertad de prensa se verán severamente afectados, a no ser que, paralelamente, las audiencias de juicio sean transmitidas en vivo por algún medio audiovisual”, planteó la defensa y propuso que sea mediante el Centro de Información Judicial, que es la pagina web de noticias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, o por Youtube.

Así es el sistema de videoconferencia que se usa en los juicios orales

Pero el tribunal no lo transmitirá por internet. Una acordada de 2008 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció qué etapas de los juicios orales se pueden transmitir y entre ellas no está la de los testigos, que es en la cuál se encuentra la de la obra pública. Pero para garantizar la difusión, el tribunal le pidió al Consejo que la gente que quiera asistir como público pueda hacerlo a través de la plataforma Zoom. Pidió capacidad para 300 personas, una cantidad, entienden los jueces, muy superior a la que podría entrar en una sala de audiencias.

Todos los cambios que analiza el tribunal quedarán supeditados a que salga bien la prueba técnica que se hará esta tarde.

En el caso se juzgan las presuntas irregularidades en la concesión de 52 obras públicas que recibieron las empresas de Lázaro Báez para Santa Cruz durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Según la acusación, esas irregularidades fueron el pago de sobreprecios para obras que no se terminaron y la falta de antecedentes técnicos para acceder a los trabajos. Están siendo juzgadas 13 personas. Además de Cristina Kirchner, Báez y López, también el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido.