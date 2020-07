Chubut: suspendieron a un intendente a raíz de una causa por permisos de circulación falsos

El intendente de la localidad chubutense de El Hoyo, Pol Huisman, fue suspendido de su cargo a partir de una investigación que se abrió por la emisión de permisos para circular durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio. La misma derivó en una denuncia por parte del Poder Ejecutivo local, lo que generó críticas en la oposición.

Todo comenzó cuando efectivos policiales que se encontraban realizando los controles de tránsito en el límite entre esta ciudad y El Bolsón, en la provincia de Río Negro, detectaron que algunas personas intentaban cruzar con autorizaciones apócrifas.

Por esta razón, el Consejo Deliberante de esta localidad decidió abrir una comisión especial para investigar lo sucedido y convocó a declarar a algunos funcionarios municipales del área de Desarrollo Social que habrían estado involucrados en el hecho.

No obstante, unas horas después varios empleados públicos fueron apartados de sus respectivos cargos a causa de este hecho y el intendente Huisman, perteneciente al partido Nuevo Encuentro, que integra del Frente de Todos, informó que iba a iniciar una denuncia penal contra un agente que era responsable de la entrega de los permisos.

Esto fue lo que provocó las críticas de la oposición, ya que la Municipalidad anunció esa decisión basándose en el escrito que presentó esta misma persona ante el Concejo, en el que habría reconocido su culpabilidad: apuntaron a que el Poder Ejecutivo no debería tener acceso a ese texto por ser confidencial y a que lo hicieron público a través del comunicado oficial.

El comunicado que desató la polémica.

“En términos formales, se tendría que haber presentado la nota de este testimonio a la Comisión Investigadora, que es la que debe determinar si hubo responsabilidades penales o políticas. Como toda investigación, eso lleva tiempo. Fue ahí que se violó esa confidencialidad”, explicó a Infobae el concejal Edgar Sandoval, quien presidía el grupo creado por este cuerpo deliberante para estudiar el caso.

Por ese comunicado es que la representante municipal de Juntos por el Cambio, Gretel Arce, convocó a una sesión especial en la que se votó a favor de suspender por 30 días al concejal Gustavo Flak, quien habría filtrado la información al Poder Ejecutivo, y por 40 al intendente, que fue reemplazado por otro dirigente del Frente de Todos, César Salamín, titular del Concejo Deliberante.

“Esto no solo fue un procedimiento equivocado, sino que además hay una intencionalidad detrás de esto, es una cuestión destituyente. La causa es una absurdo, totalmente sin argumento, que se hizo a las apuradas y le quitó al concejal Flak la posibilidad de defenderse, violando todo reglamento. Acto seguido, arman una comisión paralela y me suspenden por denunciar a un ex agente por cometer un ilícito. Es una locura absoluta”, comentó Huisman, en diálogo con este medio.

El jefe comunal, momentáneamente apartado del cargo, explicó que este sábado por la madrugada estaba esperando a que le “presenten las resoluciones” del cuerpo deliberativo, para después “presentar el amparo correspondiente”.

La denuncia del intendente.

Cuando se conoció la noticia, el dirigente recibió el respaldo de importantes dirigentes de su espacio, incluido el del gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, quien en su cuenta de Twiiter repudió “enérgicamente el accionar de la mayoría de los concejales de El Hoyo” y consideró que la maniobra de la oposición “es un atropello a la libertad y legitimidad de un gobierno elegido por voto popular” .

“Recibimos apoyo tanto de la provincia como de la nación porque se ve que la maniobra es oportunista y antidemocrática. Quieren llevarse puesta una elección en la que fui elegido con más del 50% de los votos. Fijate que la causa es totalmente absurda, parte de un agente irresponsable que falsifica un permiso, por lo que decidí denunciarlo penalmente”, señaló por su parte el intendente.

Además, Huisman defendió su decisión de utilizar el testimonio del ex agente de Desarrollo Social y darlo a conocer: “Yo fui concejal, cuando ingresó el documento al recinto ya es algo público y yo, al enterarme de que esta persona reconoció haber cometido el delito, como autoridad responsable lo demandé. Es más, creo que también hubiera correspondido que los concejales hicieran la denuncia porque se enteraron de un delito, sino estarían incumpliendo sus deberes como funcionarios”, aseguró.

Seguí leyendo:

Un ministro de Chubut admitió que los “transas” están protegidos por el Estado y ahora será citado a declarar

Escándalo en Chubut: un fiscal calificó una violación en grupo como un “desahogo sexual”