“Que la Justicia no se lave las manos”: acto virtual a 26 años del atentado a la AMIA

Este año el acto será virtual (foto de archivo: Adrián Escandar)

La Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) realizará este viernes el tradicional acto, en esta ocasión virtual por la pandemia de coronavirus, para recordar a las 85 víctimas fatales y más de 300 heridos del ataque terrorista a su sede, al cumplirse mañana 26 años de aquel 18 de julio de 1994.

Con la consigna “Que la Justicia no se lave las manos. Este año el acto es virtual, pero el reclamo es tan real como siempre” , el acto se realizará a partir de las 9.53 (la hora en que explotó la bomba), un día antes del aniversario, para dar lugar al cumplimiento de Shabat, el día sagrado de descanso para el judaísmo.

Organizado de manera conjunta por la AMIA, la DAIA y Familiares de las Víctimas, el acto contará con testimonios de sobrevivientes, de familiares de las víctimas fatales y el mensaje de Ariel Eichbaum, presidente de AMIA.

Ariel Eichbaum, titular de la AMIA (foto de archivo)

Esta mañana, en declaraciones radiales, Eichbaum consideró que “hay mucho por hacer para poder capturar” a los imputados iraníes por el atentado contra la mutual judía y remarcó que si se detiene a alguno de ellos, se “daría un vuelco terrible en la causa judicial”.

“ Es una deuda vergonzante de la democracia que cada año hace 26 años tengamos que decir lo mismo ”, lamentó el referente comunitario en la previa a un nuevo aniversario de la voladura del edificio.

En tal sentido, subrayó que hay una pretendida instalación de que no se sabe qué pasó en la causa AMIA. “Hay muchas cosas que no sabemos, pero gran parte de la verdad la conocemos porque surge del expediente y de las pruebas. Lo que no tenemos es justicia, a los culpables purgando pena en la cárcel”, remarcó.

El acto se realizará un día antes del aniversario, para dar lugar al cumplimiento de Shabat

Ante esa situación, instó a las naciones del mundo a que “refuercen al máximo todos sus alcances” para poder capturar a los acusados prófugos, a la vez que lamentó que “ la Argentina muchas veces ha llegado tarde” por toda la burocracia que implica tener que avisar al Juzgado correspondiente y el posterior trámite diplomático vía Cancillería.

Finalmente Eichbaum señaló que ante el cambio del contexto mundial por la pandemia, la recordación tendrá este año características diferentes a los actos realizado en todo este tiempo. “Lo que no se modifica es la fuerza en el reclamo de justicia”, concluyó.

