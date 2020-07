Maximiliano Ferraro: “Carrió bancó a muerte la decisión de no ir al diálogo con el Gobierno”

Maximiliano Ferraro, presidente del bloque de Diputados de la Coalición Cívica

Después de idas y vueltas, de debates internos y posiciones encontradas dentro de la coalición opositora, la Coalición Cívica que preside Maximiliano Ferraro, y que Elisa Carrió asesora de forma activa desde su chacra de Exaltación de la Cruz, decidió ser el único bloque en ausentarse de la reunión virtual convocada por el Gobierno. Alberto Fernández, escoltado por Sergio Massa y Máximo Kirchner, conversó, entre reproches y pases de factura, solo con los principales referentes legislativos del PRO y la UCR del Senado y de Diputados.

El presidente del bloque de la Cámara baja de la CC explicó por qué no fueron de la partida y ensayó una autocrítica por el comunicado de Juntos por el Cambio sobre el asesinato de Fabián Gutiérrez.

- Usted firmó la solicitada en la que le piden al Gobierno que promueva “una mesa de diálogo nacional” para enfrentar la crisis, pero decidieron no participar de la reunión virtual con el Presidente, ¿lo puede explicar?

- En primer lugar, resaltar que nosotros siempre estamos dispuestos al diálogo y creemos que este se debe dar acorde a la división de poderes y en los lugares que corresponden. Esto implica en el Congreso de la Nación, donde están los senadores y diputados, o como se da y lo estamos viendo entre quienes responsabilidad de gestión provincial y municipal. Creemos que para dialogar y sentar las bases de de ese dialogo uno tiene que poder analizar y tener presente el contexto en el que nos sentamos a dialogar. Para que haya un diálogo sincero, verdadero, fructífero, primero lo que hay que hacer, o lo que primero implica, es autoimponernos una clausula ética inexcusable de no mentirnos, el deber de escucharnos y el reconocimiento del otro.

- Ahora, ¿por dónde se empieza? El Presidente convoca a un dialogo y ustedes no van.

- Se empieza por el Parlamento.

- ¿Y en el Parlamento ustedes no dialogan con el oficialismo?

- ¡Pero por supuesto! Si íbamos a hablar de leyes, ¿qué lugar de mayor centralidad y acorde a la división de poderes que no sea el Congreso para esas cosas?

- Pero para la Coalición Cívica, ¿cuál fue la finalidad de la convocatoria?

- El presentar una agenda legislativa.

- ¿Y por qué no fueron a discutir esa agenda?

- Porque yo no discuto con el Presidente una agenda legislativa. No por faltarle el respeto al diálogo ni nada por el estilo. La agenda legislativa se discute en el Congreso. Dos cuestiones centrales acorde al sistema democrático nuestro y a la división de poderes. Todo diálogo e intercambio debe estar acorde a los lugares que están claramente establecidos, que son el Congreso de la Nación, con ambas cámaras, o en la instancia como vemos que se da con quienes tienen responsabilidad de gestión provincial o municipal, o en el cumplimiento, que está siendo incumplimiento inconstitucional, del jefe de Gabinete de asistir a brindar el informe a la cámara de Senados y Diputados.

- A senadores fue hace algunas semanas y a Diputados va a fin de mes.

- Han pasado siete meses y a la Cámara de Diputados el jefe de Gabinete no ha venido.

- Ahora, ustedes fueron a dialogar con el Presidente hace dos meses.

- Fueron dos momentos que creíamos que correspondía ir.

Alberto Fernández, Sergio Massa y Máximo Kirchner durante el encuentro virtual con la UCR y el PRO, este lunes

- ¿Y ahora por qué no?

- Porque ahora es una agenda legislativa. Primero fue por la renegociación de la deuda, y la otra vez para acompañar o legitimar la entrada a la cuarentena, donde claramente al Presidente le planteé “mire que salud y economía no son incompatibles, tenemos que poder cuidar la salud de los argentinos y cuidar la economía de los argentinos”.

- Pero por lo que trascendió de la reunión no se habló mucho de la agenda legislativa. ¿Por qué no podían haber dialogado siendo que todo el tiempo remarcan la necesidad del diálogo?

- Porque nosotros creemos además que para que haya un diálogo sincero y verdadero, lo primero que tiene que existir es una clausula ética, inexcusable, de no mentirnos, de escucharnos y de reconocer al otro. Y el diálogo también se da en base a un contexto que hace al texto.

- ¿Y cuál es el contexto?

- Veníamos de un contexto donde el vocero presidencial, a través de Twitter, le dice barbaridades a un ex presidente de la Nación por el solo hecho de poner una foto con las banderas argentinas y la palabra “libertad” ; donde un jefe de gabinete retuitea con una trompada de box a un periodista; donde tenemos una vicepresidenta de la Nación que celebra con memes la rotura de silobolsas de sectores de la producción argentina; donde tenemos, puede haber gustado más o menos, un jefe de gabinete que tuitea un meme de dos hombres araña hablando de “altísima gravedad institucional”. ¿Esto no hace al contexto o estamos en un circo? Lo digo en términos imperativos y como pregunta.

- ¿Hace alguna autocrítica del comunicado sobre el crimen de Fabián Gutiérrez? Lo mencionó el Presidente en el encuentro virtual.

- Yo el contenido del comunicado no lo discuto.

- ¿Y qué discute?

- Lo que puedo asumir como una autocrítica es el tiempo en el cual emitimos ese comunicado .

- O sea, que se apuraron.

- Pero que algunos propios de Juntos por el Cambio, o algunos por fuera de Juntos por el Cambio, lo utilicen como excusa para resolver los problemas que ellos internamente no pueden resolver, es un problema de ellos.

Mario Negri, Maximiliano Ferraro, Cristian Ritondo y Álvaro González

- Trascendió que Elisa Carrió les había pedido que no vayan a la reunión virtual con el Presidente.

- No. Cuando le transmití, por supuesto bancó a muerte la decisión de no ir . Pero fue una decisión que tomó por unanimidad el bloque de diputados.

- ¿No hubo fisuras?

- No. Fue por unanimidad. Tampoco hay que alarmarse de más, es una posición histórica de la Coalición Cívica y de la propia “Lilita”. Es una decisión en nombre de esa historia. Una cuestión que también es para que se entienda con respecto a nuestros socios y demás.

- ¿Que se entienda qué?

- Esto de que por ahí no nos bancamos, y perdimos. Juntos por el Cambio es unidad, que no implica ser unanimidad. Está bueno que haya adversidad de opiniones y miradas, y está bien que así sea. La decisión es parte del funcionamiento plural y democrático de Juntos por el Cambio. Esta decisión cambia lo que venimos sosteniendo? No, es inamovible. En la Coalición Cívica creemos y trabajamos para que en Juntos por el Cambio se pueda construir una posición de centro, que esta posición pueda tener firmeza, argumentación y contundencia. Y que tiene que ver con una posición y una construcción para aumentar nuestra base de representación que tiene que ser superior a ese 41% que tuvimos en octubre.

- ¿Les molesta que el resto de los bloques hayan ido al diálogo?

- Es una decisión de cada uno. Lo que no podemos hacer es tratar de construir la unanimidad.

- La semana pasada reapareció Mauricio Macri después de cuatro meses de silencio. ¿Cambió algo dentro de Juntos por el Cambio?

- No. La última reunión donde él participó lo vi bien. Fue una muy buena reunión de Juntos por el Cambio.

- ¿Eso cuándo fue?

- El viernes.

- ¿Y cómo fue?

- Fue una reunión de una hora y media, donde participamos Horacio (Rodríguez Larreta), (María Eugenia) Vidal, (Cristian) Ritondo, (Alfredo) Cornejo, (Mario) Negri, (Luis) Naidenoff, Maricel Etchecoin, (Miguel Ángel) Pichetto, (Martín) Lousteau, Patricia (Bullrich), Macri y yo.

- ¿Y se dijeron cosas o eso lo hacen solo por los medios? ¿Hubo reproches?

- No. Fue de intensidad política. Es un muy buen clima.

- ¿Macri pidió algo?

- No. Macri hizo algunas referencias a lo que ya había adelantado en el reportaje con (Álvaro) Vargas Llosa.

