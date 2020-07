El vocero de Alberto Fernández trató de inútil a Mauricio Macri en su cuenta de Twitter y le reclamó silencio

El presidente electo, Alberto Fernández, junto a su vocero, Juan Pablo Biondi

El duelo verbal entre el oficialismo y la oposición escaló otro nivel este viernes luego de que el vocero presidencial llamara inútil al ex presidente Mauricio Macri y le reclamara silencio.

Ayer, mientras se desarrollaba en varios puntos del país un banderazo en contra del gobierno nacional, el ex presidente publicó en sus redes sociales un mensaje que decía: “”¡LIBRES!”.

El posteo estaba en sintonía con los reclamos que viene impulsado la oposición entre los que se destacan la defensa de la Constitución y el respeto a las instituciones, los cuestionamientos a la extensión de la cuarentena y las críticas a la liberación de empresarios y ex funcionarios del gobierno kirchnerista.

La respuesta del vocero presidencial Juan Pablo Biondi fue tajante: “Libres de vos y tu inutilidad que nos hubiera llevado a contar muertos de a miles dentro del país fundido que dejaste”.

En esa línea, el responsable de la comunicación oficial y hombre de confianza de Alberto Fernández también le exigió “silencio” al dirigente de Juntos por el Cambio “por respeto a los argentinos que votaron hace menos de un año (capaz que no te acordás)”.

El Gobierno nacional le atribuyó a los sectores anticuarentena y al macrismo puro la organización de las protestas desplegadas en todo el país y rechazó de plano la idea de que en la Argentina las instituciones estén en peligro.

A la vez, allegados a Alberto Fernández evaluaron que las manifestaciones callejeras pusieron en riesgo la situación sanitaria debido a la violación masiva de la cuarentena obligatoria en el Área Metropolitana.

El banderazo se replicó en más de 70 ciudades del país, pero tuvo en Rosario, Córdoba capital y la Ciudad de Buenos Aires los principales focos de concentración. También hubo movilizaciones más pequeñas en distintas ciudades del exterior.

El clima de tensión entre oficialismo y oposición recrudeció en los últimos días, especialmente a raíz de la muerte del ex secretario privado de Cristina Kirchner, Fabián Gutiérrez.

La primera vez que habló sobre el tema, Fernández apuntó contra el PRO, la UCR y la CC por haber firmado un documento “sembrando dudas” sobre su muerte. “Es canallesco”, remató.

Y agregó: “Me parece una miserabilidad absoluta. Queremos saber qué sucedió con Fabián Gutiérrez, pero sólo insinuar que eso es motivo de la causa de los Cuadernos y que el gobierno puede estar involucrado en eso, es una actitud tan miserable que es difícil de entender”.

La respuesta de la oposición no se hizo esperar. A las pocas horas, Bullrich aclaró que desde su espacio no hicieron hipótesis sobre el crimen y le recriminó a Fernández no haber leído bien el documento.

“Entienda la gravedad de la situación, Presidente. Como hombre del Derecho no tengo que explicarle que el nuestro es un pedido de transparencia para el esclarecimiento del crimen”, escribió en su cuenta personal de Twitter.

Sin embargo, la crítica fue más allá. La ex ministra de Seguridad le recriminó al Presidente haber sido “uno de los primeros en vincular al gobierno anterior con la desaparición de (Santiago) Maldonado”.

“No tuvo el menor empacho en decir que había sido un crimen de Estado. Si digo que su actitud fue canallesca me quedo corta…”, sostuvo Bullrich.

Finalmente, volvió a publicar el comunicado de Juntos por el Cambio y señaló que “después de reiterados pedidos de audiencia denegados” no tiene “otros canales de comunicación a los cuales recurrir”.

“Lea bien, Presidente! No hacemos hipótesis sobre el crimen, dice el documento. Apéguese a la verdad y no a su tergiversación para acusar”, concluyó.

