Alberto Fernández: “Cristina y yo no podemos pelearnos, debemos seguir trabajando juntos”

El presidente Alberto Fernández

El presidente Alberto Fernández expresó hoy que “el secreto para enfrentar los desafíos de la post pandemia será tener un progresismo unido en América latina para que no nos quiebre el conservadurismo” y, así, destacó que en la Argentina “no podemos pelearnos Cristina (Kirchner) y yo, ddebemos seguir trabajando juntos”.

Durante una videoconferencia que compartió con los líderes progresistas del Grupo Puebla, el presidente argentino recordó que el ex presidente de Brasil Ignacio Lula Da Silva siempre le decía que Cristina Kirchner y él no podían estar enfrentados. “Debemos estar juntos y seguir trabajando juntos. Ese es el gran desafío que tenemos en un mundo muy golpeado por la pandemia”, dijo.

Por otra parte, Alberto Fernández remarcó que para que las estructuras económicas puedan sobrevivir después de la pandemia del COVID-19 deben existir estructuras más solidas con mayor igualdad y equidad. “Todo se cae porque esas estructuras estaban sustentadas en el poder de muy pocos”, subrayó así el presidente argentino en la videoconferencia acompañado por el canciller Felipe Solá.

Desde la quinta de Olivos, el Presidente les pidió a los líderes del Grupo Puebla que “para que podemos construir un mundo más solidario y más justo lo primero que hay que hacer es ser progresista y gobernar juntos. Y tenemos que empezar por América latina”.

En este pasaje del mensaje que emitió a los líderes progresistas de América latina, Alberto Fernández recordó los tiempos en que gobernaban Evo Morales, Néstor Kirchner, Lula Da Silva, Dilma Rousseff y Rafael Correa en la región. “Esa América latina solidaria se quebró por el conservadurismo. Pero creo que estamos a tiempo. La pandemia nos da una gran oportunidad para pensar en otra lógica”, dijo.

Desde la quinta de Olivos, Alberto Fernández, volvió a destacar su estrategia sanitaria tendiente a enfrentar la pandemia y se comparó con aquellos que sólo cuidan la economía en una elíptica crítica a su par de Brasil, Jair Bolsonaro, aunque se cuidó de no mencionarlo. Así, remarcó que “algunos piensan que los que estamos preocupados en cuidar la salud estamos en contra del desarrollo económico y eso es falso”.

También hizo un llamado a “mantener vivo” el espíritu de UNASUR y aventuró que en adelante habrá que “repensar el mundo de otra manera ya que la pandemia dejó al descubierto que el capitalismo financiero estaba concentrando los recursos en unos pocos y se vive con grandes desigualdades”.

De esta manera, el presidente argentino remarcó: “Siento que el gran secreto para que América latina pueda asumir este desafío de la post pandemia es que las fuerzas progesistas se unan contra la derecha conservadora”.

En una suerte de autoreferencia remarcó la unidad que logró el peronismo en Argentina y el progresismo de izquierda en España con el frente Podemos. “Este esfuerzo hay que hacerlos en todas las latitudes porque sino la derecha conservadora aprovecha las diferencias”, dijo.

Alberto Fernández participó en la conferencia virtual del Grupo Puebla que hoy cumplió un nuevo aniversario de su fundación y debatió sobre la “Agenda progresista para superar la crisis de la pandemia COVID-19″. Estuvieron presentes en el conversatorio los ex presidentes Luis Inácio “Lula” Da Silva, Dilma Roussef, Ernesto Samper, José “Pepe” Mujica, Rafael Correa, Evo Morales y Fernando Lugo y el ex jefe del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, entre otros.

Por su parte, el coordinador del Grupo Puebla y líder de la izquierda de Chile, Marco Enriquez Ominami elogió la estrategia contra la pandemia que llevaron adelante Argentina y México. También remarcó el rol activo que tiene el Grupo Puebla en América latina en contraposición a los modelos neoliberales de la región.

A su turno, el ex presidente de Colombia, Ernesto Samper, respaldó el proceso de la negociación de la Argentina por la deuda externa y exigió a la vez una refinanciación de la deuda en América latina. “El gran interrogante en adelante será saber quién va a pagar la factura de esta gran crisis de la post pandemia y las deudas que hay en nuestros países. No puede ser que en la post pandemia volvamos al mismo modelo que teníamos. Hay que redefinir el modelo con un nuevo papel del Estado”, dijo.

Participaron también el ex vicepresidente Álvaro García Linera, los ex cancilleres Celso Amorín y David Choquehuanca, el ex secretario general de la OEA José Miguel Insulza, los ex candidatos presidenciales Fernando Haddad y Daniel Martínez.

Alberto Fernández fue el único Presidente en ejercicio que participó de la cumbre del Grupo Puebla ya que el presidente Andrés López Obrador, de México derivó su representación en la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinmbaum, que es la primera mujer electa para ejercer este cargo y es una colaboradora cercana del presidente mexicano, destacó en un comunicado oficial el Gobierno argentino.

