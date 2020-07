“Es muy terrible que en la Argentina estemos viendo que hay gente desesperada por buscar la plata de la corrupción y que eso no llame la atención al poder y que el poder diga que es canalla. Lo canalla es robarse la plata de la gente. Esa plata hubieran sido escuelas, autopistas, aeropuertos, no preguntarse, en un país en el que queremos una república y no como es Santa Cruz que es un poder blindado, ‘señores ¿podemos saber qué pasó alrededor de la muerte de un testigo?‘”, insistió.