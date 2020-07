Al ex espía Facundo Melo se le había ocurrido una idea que era intrépida y en algún medida difícil de concretar: quería reunirse con la ex presidenta Cristina Kirchner o con su hijo, el diputado nacional Máximo Kirchner . Melo es uno de los ex agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que está acusado del espionaje ilegal a políticos, sindicalistas y jueces. Una de las espiadas era la propia Cristina Kirchner.