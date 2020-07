El ex diputado nacional de Juntos por el Cambio Nicolás Massot se refirió este domingo a los últimos dos hechos de fuerte impacto político que tuvo la Argentina: el espionaje ilegal de la AFI durante la gestión de Mauricio Macri y el asesinato de Fabián Gutiérrez, el ex secretario de Cristina Kirchner. El dirigente, que sigue formando parte de Juntos por el Cambio, advirtió que el gobierno nacional no utiliza la misma vara para expresarse sobre los dos casos y que pide prudencia con el crimen de Gutiérrez cuando ellos no la tienen con la causa de espionaje.