En algo más coincide con su jefa: “Yo no especulo, no digo las cosas porque está bien o está mal. Muchos están viendo si es políticamente correcto y miran las encuestas en vez de actuar por intuición y experiencia. Yo digo lo que pienso”. Y admite lo que para otros es una crítica: “En mi espacio dicen que soy de derecha. Y es verdad. Creo en el orden”. Y da a entender que a Cristina Kirchner, su jefa, la respeta pero no le teme.