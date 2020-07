“En fecha 14 de Febrero de 2020 se eleva informe-denuncia del actual representante del Poder Ejecutivo en el Puerto de Reconquista y que por su gravedad origina los presentes actuados ; que en el informe elevado se destaca que en el mismo la ‘Terminal A', espacio operativo de cargas y almacenamiento de granos y aceites, está inactiva y sin operaciones desde al año 2004; que ello es así porque ‘Terminal A’ no efectúa un embarque desde el año supra indicado, no registra movimiento portuario alguno, no realiza depósito de cereales y afines, ni acciones tendientes al uso comercial, por sí o por ceros, configurándose así un apartamiento del destino comercial del puerto”, detalle el decreto 574, fechado el pasado lunes, en el que se avanza con la intervención.