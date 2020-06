Del Plá y Del Caño reclamaron una agenda vinculada a “defender a los trabajadores, jubilados y desocupados” e incluso pidieron avanzar con un impuesto a las grandes rentas y fortunas, centralización del sistema de salud, prohibición de despidos y suspensiones con rebaja salarial, además del aborto legal que ya el presidente Alberto Fernández dijo que no enviará al Congreso hasta no salir de la pandemia. Ambos insistieron en discutir temas sin condiciones a lo que Ritondo les respondió que en su caso no tienen problemas para sesionar en forma remota o presencial porque de cualquier modo tienen 100% de presencia, son dos diputados y pueden participar de la sesión físicamente siempre que lo deseen como jefes de sus respectivos monobloques.