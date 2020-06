Según las investigaciones, Toviggino no era la única persona sobre las que consultó el prefecto. En la causa apareció también el nombre de la actual vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, y el del actual intendente del Partido de Merlo, Gustavo Adolfo Menéndez. También consultó los datos del ex jefe de la Aduana durante el macrismo y ex candidato a presidente Juan José Gómez Centurión y el empresario Gabriel Traficante, investigado en la causa de la mafia de los contenedores. Ya se sabía que el prefecto también había consultado los datos del abogado Gabriel Bouzat y del presidente de la Corte Carlos Rosenkrantz.