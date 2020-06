En ese sentido, la funcionaria aseguró que sí “se pagarán las pensiones al ex presidente Macri y los ex vicepresidentes Boudou y Michetti por haber terminado el trámite de liquidación respectivo”, beneficios que se harán efectivos a partir de agosto próximo. En definitiva, Macri y Michetti no cobrarán la pensión retroactiva por estos meses desde la asunción de Alberto Fernández; mientras que en el caso de Boudou, el ex vicepresidente no cobrará lo que reclamaba a la Anses desde diciembre de 2015, aunque sí percibirá su pensión a partir de agosto.