Las nuevas víctimas se suman a la vicepresidenta Cristina Kirchner, el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, su vice Diego Santilli, los sindicalistas Hugo y Pablo Moyano y Luis Barrionuevo, la ex gobernadora María Eugenia Vidal, los ex diputados del PRO Emilio Monzó y Nicolás Massot, el ex presidente Eduardo Duhalde, el ex intendente de la Plata Pablo Bruera y el camarista federal Martín Irurzun, entre otros. Muchos de ellos, como Cristina Kirchner y Larreta, ya se presentaron en el juzgado para ver la prueba y pidieron ser querellantes.