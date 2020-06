La tragedia ocurrió el 22 de febrero de 2012, cuando un tren de la línea Sarmiento chocó en la estación de Once: murieron 52 personas y hubo mas de 700 heridos. En el primer juicio oral, a fines de 2015, fueron condenados los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, el maquinista Marcos Córdoba, el empresario a cargo de la concesión de la línea, Claudio Cirigliano, y ex directivos de Trenes de Buenos Aires. Quedaron detenidos en octubre de 2018, cinco días antes de la condena a De Vido, cuando las penas fueron confirmadas por Casación y comenzaron a ejecutarse. Ahora se encuentran apeladas en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.