La oposición de Juntos por el Cambio amenaza nuevamente con no participar de la sesión convocada por Cristina Fernández de Kirchner en el Senado. El riesgo es que, en un debate remoto, no es visibilice la protesta opositora: no es lo mismo la imagen de bancas vacías que la transmisión oficial del canal de la Cámara de Senadores en la que apenas en algún momento se pueden mostrar cuadros en blanco.