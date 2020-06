“El éxito en la lucha contra la pandemia no radica en tener cero casos, sino en estar preparados para cuando aparecen estos y que no se sature nuestro sistema de salud. Un caso positivo en un contexto de pandemia no es una situación drástica, es algo esperable, hay que estar tranquilos”, manifestó el Jefe de Gabinete. En los próximos días se sabrá si el coronavirus se propagó por el Gobierno de Quintela y si se toman medidas restrictivas al respecto.