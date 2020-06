Lo que no está claro aún, y que discutirían probablemente este miércoles, es si habilitarán temas que no estén vinculados directamente con la pandemia. Todo parece indicar que será así, que el problema son los proyectos de alta conflictividad, o con votaciones muy parejas, como serían Vicentin y el impuesto a la riqueza, para los que consideran se requieren sesiones presenciales y no remotas.