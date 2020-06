Allí, los diputados que responden a Juntos por el Cambio dejaron en claro su postura de no avanzar con el tratamiento de temas que no hayan sido consensuados previamente. En concreto, el principal espacio opositor se niega a tratar de manera virtual la expropiación de Vicentin, el impuesto a la riqueza, o la reforma judicial, temas que son parte de la agenda oficial pero que aún no ingresaron al Congreso.