Durante los cuatro años que gobernó Cambiemos no tuvieron un buen vínculo. El mendocino Alfredo Cornejo se quejaba porque no era escuchado y el ex presidente Mauricio Macri porque no era comprendido. Estos dos dirigentes de trayectorias tan distintas y carácter fuerte, necesitaron la derrota para que pudieran conversar de otro modo, comprendiendo cada uno el lugar del otro. Hoy, además, coincidieron en expresarse en igual sentido.