Fueron significativas las declaraciones de la ex jueza María Laura Garrigós de Rébori. Es una figura alineada sin vueltas con la ex presidente que ha vuelto a las primeras líneas de exposición con la reciente designación como interventora del Servicio Penitenciario Federal. Además de dejar definiciones bastante estigmatizadoras e inquietantes sobre lo que considera una relación directa entre pobreza y delito, la nueva funcionaria cargó con dureza sobre la Corte Suprema. Este último en un flanco que dejó abierto el Presidente. Y que oscurece el panorama sobre la propuesta de reforma judicial, aún demorada y al parecer conversada internamente. No es la primera andanada desde las filas de CFK, con la idea –al parecer apremiante- de ampliar el máximo tribunal para generar una mayoría nueva y permeable a las inquietudes de la vicepresidenta.