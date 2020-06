Es uno de los juicios con mayor connotación política de los que se llevan adelante en los tribunales orales federales de Comodoro Py. Entre los acusados está nada menos que la ex presidente y actual vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner. La acompañan en ese carácter el empresario kirchnerista Lázaro Báez y ex funcionarios como el ex ministro de Planificación Julio De Vido y el ex secretario de Obras Públicas José López, entre otros. Se juzga allí el modo en que el kirchnerismo le entregó casi la totalidad de la obra pública vial de la provincia de Santa Cruz a Lázaro Báez, amigo de los Kirchner.