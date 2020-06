Esta semana en un debate que parecía inocuo, Mayans puso sobre aviso a Juntos por el Cambio: el oficialismo ya no buscará consenso y pondrá en agenda otros temas, no solo los vinculados al coronavirus. Es cierto que en principio no podría someter a consideración ningún proyecto que requiera mayoría especial (como la designación del próximo Procurador) ni dictámenes que no tengan una semana desde su aprobación en comisión. Pero una vez que los plazos se cumplan avanzará como hará este jueves por la tarde con la ley de alquileres y un proyecto del kirchnerista Oscar Parrilli respecto a la composición de las sociedades simplificadas, una figura jurídica que el ex presidente reivindicaba como un hito de su gestión.