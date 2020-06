Quién es la nueva joya del River de Gallardo que firmó su primer contrato con una millonaria cláusula de rescisión

Acaba de cumplir 16 años y es una de las promesas que el Muñeco sigue bien de cerca. Ganador del MPV de la Premier League Sub 16 disputada en Londres, jugó en la Sub 15 y tiene asegurado su futuro en la Sub 17 de Argentina