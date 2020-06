“No es admisible que cuando no nos gusta cuando piensa un juez, busquemos presentar una denuncia para minar su accionar o su investigación El ex presidente (Mauricio) Macri dijo en su momento que 'a este juez hay que sacarlo porque ya hizo varias”. Es inadmisible cualquiera sea el funcionario que lo diga, de cualquier jerarquía. Debemos investigar y cuando no hay motivo, desestimar las denuncias”, fue lo primero que afirmó Lugones, enfático. En un programa televisivo, el ex mandatario había manifestado sobre el juez que investigaba la denuncia contra D’Alessio: “No es un juez que actúe con ecuanimidad, se prestó a un show mediático, espero que con las pruebas que hay el Consejo de la Magistratura evalúe destituirlo”.