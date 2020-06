Tras remarcar que no debe dejarse la idea de que "la corrupción es connatural a la obra pública y transversal a los gobiernos”, el funcionario afirmó que en una causa como ésta “no podemos quedarnos a medias” y el final no puede ser “una maraña de hipótesis dirigidas cubrir los aspectos no indagados”. Así, reclamó no solo que se revoque el sobreseimiento, sino que, apenas se reabra la investigación, el juez Marcelo Martínez De Giorgi la delegue en la fiscalía para “dar celeridad” a la causa. “Debemos investigar, producir prueba y esclarecer aquellas incógnitas que aún están presentes. Las expresiones aquí vertidas en modo alguno han de ser tomadas como crítica a la persona del extinto magistrado; ellas se dirigen a cuestionar un producto deficitario. Al fin y al cabo todos tenemos un mal día alguna vez”, afirmó.