“Llegué acá con las piernas llenas de hematomas, dolores incesables. Pesando menos que el aire. Tan poco me movía y con tanto miedo lo hacía. Venía de ver médicos sin parar, pero La Cosa que me pasaba era nada. Molestias de nena, para muchos profesionales. Llegué acá mirando mal a los médicos. Y me la fui dando –la mente– contra los cajones, porque después de mucho tiempo se me trataba como a una persona", indicó la joven cineasta sobre su primera impresión del país caribeño.