En su indagatoria, Palermo dijo que los viajes a Uruguay eran para cuestiones “profesionales” o “domésticas”. “Balcedo me enviaba los pasajes (jamás me fijé si los pagaba él o el SOEME), o me pasaba a buscar su chofer para que viaje a Uruguay a contarme alguna cuestión personal o profesional, o encomendarme alguna tarea doméstica de allá o acá. Y luego me volvía. Aunque parezca extraño era así. Viajar a Uruguay era como trasladarse de Buenos Aires a La Plata. No había nada extraño ni sospechoso”, aseguró.