-Lo que se hizo en Villa Azul fue un aislamiento sanitario ante un brote de COVID-19. Es la primera vez que se hace ese aislamiento completo. Y creo que se hizo lo correcto. Esto se definió porque habían aumentado los casos de coronavirus. Estamos hoy en casos 200 de contagios en ese barrio. Se tomó la decisión y rápidamente se logró la asistencia alimentaria, rápidamente se llegó con medicamentos, se atendió a la gente que debía cobrar planes. La metodología de hacer aislamiento fue la correcta. Coincido con lo que dijo el gobernador Kicillof que esto se puede hacer en otros barrios también o en un country si llegan a darse allí también brotes de contagio. En cada barrio en particular se atiende de una manera diferente. En la Capital la Villa 31 tiene modalidades distintas. Pero yo estuve y vi que el ánimo de la gente en Villa Azul es bueno y que se hizo todo de manera ordenada. Hay que ver caso por caso como se aplica este esquema de aislamiento. Hay un conjunto de barrios en los que se están haciendo los controles de COVID como en Merlo, Lanús, La Matanza, Moreno, y otros distritos. De allí pueden surgir casos críticos como los de Villa Azul que ante un brote exponencial se debe hacer un aislamiento preventivo completo también. Eso lo sabemos. Pero le reitero que creo que en Villa Azul intervenimos todos correctamente y que habrá lugares donde se podrá replicar este esquema y lugares en que no. Acá no se está estigmatizando a la pobreza sino que se está actuando en forma preventiva para hacer un cierre y cercar el virus. Pero le reitero como dijo Kicillof esto no tiene que ver con un barrio pobre o no pobre. Se hace para cuidar la salud de la gente.