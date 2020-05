Las respuestas de dirigentes de la ahora oposición no tardaron en llegar. El primero fue el ex titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, quien aseguró que la denuncia de Caamaño es una “bomba de distracción para que discutamos otra cosa, pero como la crisis es tan fuerte, ese objetivo no se consigue. Entonces aparece Tinelli, pueden aparecer mercenarios de todo tipo, a los que les dicen ‘hablá de esto para distraer la atención de lo que nos pasa’”.