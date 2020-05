“En un mundo general, la articulación de cómo se dicen las cosas (en referencia a los tuit de Tinelli) es una falta a la verdad”, dijo. Y se preguntó: “ De repente se aviva Tinelli de que se perseguía a los que pensaban distinto. ¿A él se lo persiguió por pensar distinto? ¿Se sintió perseguido? ¿Por qué no lo dijo en su momento? No lo dijo porque no es así” .