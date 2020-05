“No le creía a nadie, militaba por fuera de las estructuras partidarias”, aseguró quien fuera candidato a jefe de gobierno porteño en 2015. En 2003 militaba en el sindicato de Judiciales y en agrupaciones de las Facultades de Económicas y de Derecho junto a Axel Kicillof y Eduardo ‘Wado’ De Pedro. Lo sedujeron de a poco el discurso, la renovación de la Corte, la decisión de no reprimir la protesta social, la postura frente al FMI, la Sociedad Rural, la Iglesia y también la política laboral y de Derechos Humanos de Kichner. Como Cabandié se sumó al fútbol de los viernes en la Quinta de Olivos tras ser designado presidente de Aerolíneas Argentinas en el 2009, cuando Kirchner ya no era presidente. En las charlas que duraban hasta la madrugada no estaba Cristina pero esas veladas fueron también semillero de sus dos gobiernos cuando prefirió a esos jóvenes antes que a las viejas estructuras partidarias. De ese semillero salieron también muchas de las figuras de la gestión actual de Alberto Fernández.