Al tomar la palabra, Fariña aclaró que en términos penales no le gusta hablar de arrepentimiento y que prefiere que lo llamen colaborador. “Yo siempre digo que quiero ser colaborador porque la colaboración en términos procesales es un camino para redimirme y a lo largo de todos estos años he encontrado en el estudio, en la investigación de delitos económicos una cuestión que, más allá de gustarme, me da la posibilidad de generar un puente para lo que es mi reinserción social”, señaló el ex valijero de Lázaro Báez. Y agregó: “Siempre pienso que mi anhelo es instaurarme del otro lado del mostrador, estar del lado que puede prevenir controlar o evitar muchos de los actos que por decisión propia me ha tocado pasar”.