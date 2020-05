El fiscal federal Eduardo Taiano había pedido la semana pasada en un dictamen en la desestimación de la denuncia contra Peñafort porque entendió que no había delito en sus publicaciones ya que “para que la acción en cuestión resulte típica debe existir un riesgo cierto e inminente, de que se ponga en peligro, en este caso, la vigencia de la Constitución Nacional”. “Sin embargo, no se advierte de qué modo las manifestaciones de la denunciada pudieron haber puesto en peligro dicha vigencia, ya que sus dichos no tienen en modo alguno entidad suficiente para incitar a la violencia colectiva, y menos aún para amedrentar e intimidar a los ministros de la Corte Suprema”, sostuvo el fiscal.