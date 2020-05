Los secretos del primer año de gobierno de Churchill: por qué se convirtieron en best seller en tiempos de coronavirus

En 1940 el “inglés indomable” llegó al poder y logró, cuando Europa había caído ante Hitler y los EEUU todavía no participaban en la guerra, una resistencia contra todo pronóstico. “The Splendid and the Vile”, del best seller Erik Larson, cuenta el trasfondo de esa historia