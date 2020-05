Habrá que ver, una vez conocido el texto, si espanta fantasmas o los reanima, incluso hacia la interna oficialista. Un ejemplo: Alberto Fernández dijo en estos días que no tiene intenciones de alentar cambios en la composición numérica de la Corte Suprema. Es sabido que no piensan igual algunos kirchneristas duros y con voz en ese rubro, como Raúl Zaffaroni, y también cuenta la ofensiva de Cristina Fernández de Kirchner contra el máximo tribunal, además de operaciones por algunos detenidos y por causas que involucran a la ex presidente en varios escalones judiciales.