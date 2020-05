La fiscal, en un dictamen al que accedió Infobae, señaló que “resulta evidente que la nulidad de la totalidad de un juicio oral y público, que lleva en trámite ya más de un año de duración, que involucra una gran cantidad de imputados, entre ellos ex funcionarios públicos, por hechos que han ocasionado un grave perjuicio al erario público, y de indudable relevancia institucional; únicamente podría proceder en caso de que se constate la violación de garantías de raigambre constitucional. Va de suyo que ese extremo no se configura en el caso que nos ocupa, y que ni siquiera los promitentes se encuentran persuadidos al respecto. Contrariamente he de demostrar que, de hacerse lugar a la nulidad pretendida, se verían seriamente comprometidas garantías previstas por la Ley fundamental”.