La vicepresidenta subrayó que para el miércoles, día en que será la primera sesión remota, cada uno de los bloques deberá haber presentado el listado de oradores, el orden y el tiempo que cada uno de ellos utilizará. Advirtió, como lo hizo muchas veces, que no se podrá leer. “Vamos a ser muy estrictos en cuanto a la utilización del tiempo, no vamos a tener bonhomía que normalmente tenemos en el recinto cuando algún senador o senadora se pasa algunos minutos y se permite porque la sesión sigue y no se afecta a otros senadores que van a hacer uso de la palabra. Que un senador se exceda en la palabra le va a quitar tiempo a otro senador o senadora de su bloque o del conjunto del cuerpo”, afirmó. "La conectividad que nos preocupaba a todos y la transparencia está totalmente garantizada” , siguió.