-Por ahí suena demasiado agrandado, pero esto se lo dije a mi gente. “Nosotros tenemos una gran oportunidad, que es la de hacer algo por la gente, y el que está hoy en su casa y no puede laburar y está bien de salud, pero se tiene que quedar adentro no tiene esa oportunidad”. Visto desde ese lado, esto está buenísimo. ¿Y sabés por dónde me cayó la ficha? Cuando vi al secretario de Salud apasionado con el tema, en el buen sentido. El tipo vive para esto. ¡Qué oportunidad que tuvo este muchacho, un tipo joven, de que su máster en salud pública sea esto! A mí me pasa lo mismo. Si hoy no estuviera acá, estaría encerrado, caminando por las paredes. Ni siquiera tenemos fútbol. Por ese lado estoy contento: desde que vino el coronavirus, Independiente no pierde. Pero de verdad, nunca se me ocurrió decir “la puta madre, por qué habré ganado” .