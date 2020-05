—Me levanto más o menos entre seis y media y siete de la mañana. Duermo poco. Me quedó eso de cuando me tocó estar en el ministerio. Me levanto temprano, hago mis ejercicios de rehabilitación y demás. Después ayudo a mis hijas a empezar su actividad escolar. Me pongo al día con las noticias, leo los diarios, me informo un poco acerca de cómo están las cosas. Organizo mis reuniones digitales o a distancia. Después leo. Trabajo a través de Zoom o a través de comunicaciones por WhatsApp y por teléfono. Más por la tarde veo alguna serie, o leo algún libro, y eso me tiene todo el día ocupado.