Sin embargo, hizo hincapié en que no se puede “generar expectativa de que mañana se levanta todo”, porque “si dentro de una semana entramos en una curva de contagio fenomenal, tenemos que volver a cerrar, y además empezamos a contar muertos”. “Cuidado porque acá se habla de que alguien no pudo acceder a un crédito, que la ayuda a determinada empresa no llegó de la manera en que tenía que llegar, o que el IFE fue rechazado en algún caso, son trámites que se pueden corregir pero de la muerte no se vuelve”, alertó.