-Como argentina me siento defraudada, sintiendo el desamparo en carne propia; los organismos no responden y los familiares, en medio del cumplimento de la cuarentena, nos vemos impedidos de ir en forma personal a golpear puertas; no queremos transgredir lo que corresponde respetar, aun en la desesperación, mientras vemos cómo se le conceden privilegios a quienes jamás han estado del lado de la ley. Hemos visto, con dolor y frustración, cómo algunos argentinos, pareciera que más argentinos que los varados/abandonados, han podido regresar de Cuba o de Europa y las rutas cerradas se han abierto para ellos. Pareciera que, en ocasiones, hay rutas no tan cerradas y que ciertas personalidades, no son potenciales peligros de contagio. Duele. Mucho. Duele que no haya una misma vara para todos. El Presidente dijo bien clarito, a este enemigo lo vamos a vencer entre todos y todos será cuando los nuestros, puedan estar en casa.