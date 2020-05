-Zaffaroni es el ideólogo desde hace unos 30 años en la Argentina. Con esa teoría que invierte el orden entre la víctima y el victimario, lo único que ha producido en nuestro país es una masacre por goteo. Vivimos en uno de los países más inseguros del mundo, desde que se declaró la pandemia, no solamente en la Argentina sino en muchísimos otros países, prácticamente en toda América, que es la región del globo donde vive el 8 por ciento de la gente pero donde se produce el 35 por ciento de los homicidios, disminuyó pero en cifras realmente sorprendentes. Prácticamente no hay homicidios ahora. Eso prueba lo que vengo diciendo desde hace casi 9 años. Delincuente grave en cuarentena, confinado, no va a delinquir afuera. Una vez que logramos a través de la pandemia que no haya mas delitos, acá están empezando a liberar a los delincuentes. Es como si en realidad produjéramos una pandemia artificial. Por dos motivos, porque violaron la ley y además porque por la pandemia es mejor para ellos estar adentro y no afuera.