El caso sospechoso es el de Joaquín Duval, prosecretario del juzgado del Trabajo 52, quien el fin de semana envió un mensaje a todo el personal del fuero laboral para explicar su situación. “El último día que fui a trabajar al Juzgado fue el 23/04/2020. Luego comencé con mucha tos y dejé de ir; pero continué en forma remota. La tos no calmó y me empezó a costar respirar. Hace hora y media, me trasladaron al Hospital Anchorena por posible COVID, son las 5 am del domingo. En una hora me harán una placa, luego un hisopado y después quedo aquí aislado hasta que tengan el resultado”, contó en el mensaje.