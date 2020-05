“En esta canción, el Flaco Spinetta nos habla de cuidar al niño. ‘Cuida bien al niño’, dice. Este es tiempo de cuidarnos entre nosotros. Cuidarnos, querernos más. Cuidarnos es quedarnos en casa para que un virus no nos ataque o no nos lastime; y para que si nosotros, eventualmente estamos contagiados, no contagiemos a otro”, explica el primer mandatario, mientras el video muestra una foto donde se abraza con su hijo Estanislao.